Einsatz für kleine Kinder in Neukirchen-Vluyn Spendenaktion hilft den Stehaufmännchen

Neukirchen-Vluyn · Friseurin Christina Hanrath hat in diesem Jahr erneut eine Spendenaktion in ihrem Salon veranstaltet. 2256 Euro überreichte sie an den Verein Stehaufmännchen Niederrhein. Wofür der Verein steht.

21.12.2023 , 18:30 Uhr

2256 Euro steht auf einem Schild, das die Friseurinnen und Friseure Katja Tirgrath, Christina Hanrath, Irina Janßen, Lisa Akey und Sven Tirgrath (v.l.n.r.) hochhalten. Diese Spende kommt dem Verein Stehaufmännchen Niederrhein zugute. Foto: Norbert Prümen

Von Sabine Hannemann