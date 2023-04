Bei Kontrolle in Köln Autofahrer fährt auf der Flucht vor der Polizei Neunjährigen an

In Köln hat ein vor der Polizei flüchtender Autofahrer ein Kind angefahren. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Polizeistreife am Samstagnachmittag im Stadtteil Holweide einen Mercedes wegen eines Verkehrsverstoßes stoppen. Der Fahrer flüchtete aber vor der Polizei und fuhr dabei ein neunjähriges Kind auf einem Fußgängerüberweg an.