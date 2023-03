Autobahn bei Leverkusen-Opladen bis Samstagfrüh gesperrt Fußgänger auf A 3 angefahren und tödlich verletzt

Rettungskräfte versorgen ihn, doch 21-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Auch die Feuerwehr Leverkusen war kurz vor 23 Uhr über Notruf alarmiert worden. Sie sicherte die Einsatzstelle ab, leuchtete sie aus und errichtete einen Sichtschutz. Einsatzkräfte des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei sicherten noch in der Nacht die Spuren. Die Autobahn war dafür bis etwa 5.30 Uhr am Samstag in Richtung Oberhausen gesperrt.

Ob er Vorfall im Zusammenhang mit einem Suizid steht, will die Kriminalpolizei nun herausfinden.