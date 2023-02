Unfall am Stauende Lastwagenfahrer auf A59 bei Köln lebensgefährlich verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 59 in Köln ist am Montag der Fahrer eines Kleinlastwagens lebensgefährlich verletzt worden. Der 37-Jährige sei gegen Mittag mit seinem Fahrzeug an einem Stauende auf einen Lastwagen geprallt, teilte die Polizei in Köln mit. Der Mann war in dem völlig zerstörten Fahrerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.