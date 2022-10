Überfall am Bahnhof : Mann schlägt auf 33-jährigen Klever ein

Kleve Am Samstag wurde ein Mann in der Nähe des Bahnhofs von drei Unbekannten überfallen. Einer der Täter schlug auf das Opfer ein und raubte sein Geldbeutel. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am vergangenen Samstag wurde in Kleve ein 33-jähriger Mann von drei Unbekannten überfallen. Laut der Polizei ereignete sich die Tat auf der Herzogstraße in Richtung Bahnhof. Nachdem einer der unbekannten Personen sich dem Klever näherte und fragte, was er mit sich trage, stieß das Opfer den Täter von sich. Daraufhin schlug der Unbekannte auf das Opfer ein und entwendete ihm sein Portemonnaie. Nun bittet die Kriminalpolizei Kleve um Hinweise.