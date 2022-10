Aktion im Kreis Kleve : Polizei zieht bei Kontrollen 19 Busse und Lkw aus dem Verkehr

Kreis Kleve 145 Trucks und Busse sind im Kreis Kleve kontrolliert worden. Dabei wurden 52 Verstöße festgestellt. 19 Mal hieß es für die Fahrer: Endstation. Was die Gründe daführ war.

Im Rahmen einer europaweiten Kontroll-Aktion sind in der zurückliegenden Woche 145 Trucks und Busse durch die Polizei im Kreis Kleve kontrolliert worden. Dabei wurden insgesamt 52 Verstöße festgestellt, wovon bei 19 Fahrzeugen ein Verbot der Weiterfahrt ausgesprochen wurde. Die Gründe für die Verbote waren den Beamten zufolge unter anderem technische Mängel, Überladung oder Verstöße gegen Gefahrgutbestimmungen.

Jenseits der Schwerpunktkontrollen war die Polizei in der vergangenen Woche auch wieder im Straßenverkehr im Einsatz. Man wolle verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt, bei denen Personen regelmäßig schwer verletzt werden, heißt es. Bei diesen Kontrollen wurden insgesamt 370 Geschwindigkeitsverstöße dokumentiert. Davon fielen 174 auf den Sonntag, wo bei einer Geschwindigkeitsüberwachung auf der Römerstraße in Kranenburg von 10 bis 16 Uhr insgesamt 1084 Fahrzeuge gemessen wurden. In 127 Fällen bedeutete das für die Fahrer ein Verwarngeld, 47 Mal wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.