Alles für Vierbeiner : Das bietet die Messe „Hund und Katze Niederrhein“ in Kalkar

Am Samstag und Sonntag findet in den Kalkarer Messehallen die „Hund und Katze Niederrhein“ statt. RP-Archivfoto: MVO Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Nützliches für die Vierbeiner gibt es am kommenden Wochenende bei der Messe im Wunderland in Kalkar. Ein Höhepunkt ist das Dog-Dance-Turnier.

Diese Wochenend-Veranstaltung ist für Liebhaber vierbeiniger Haustiere fast ein Muss: Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Oktober, findet in den Kalkarer Messehallen die „Hund und Katze Niederrhein“ statt, die von Messecom-Nord veranstaltet wird. Zum siebten Mal nutzt der Veranstalter die Räumlichkeiten in Kalkar, um Endverbrauchern zu zeigen, was es alles gibt, um das Leben mit Hund oder Katze zu verschönern oder zu erleichtern. Übrigens werden keine lebendigen Tiere verkauft.