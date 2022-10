19-jährige Kassiererin mit Pistole bedroht : Räuber überfällt Penny-Markt in Kevelaer

Am späten Freitagabend ist in Kevelaer der Penny-Markt an der Walbecker Straße überfallen worden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Kevelaer Einen Raubüberfall auf den Penny-Markt an der Walbecker Straße in Kevelaer hat es am Freitagabend gegeben. Es ist bereits der zweite Supermarkt-Überfall im Gelderland in Folge: Vor einer Woche hatten drei Männer den Lidl-Markt in Issum ausgeraubt.

Wie die Polizei am Samstag meldete, bedrohte gegen 21.25 Uhr ein unbekannter Mann die 19-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte sie auf, ihm Geld aus der Kasse zu geben. Dann näherte sich der Täter dem Kassenbereich, öffnete die Kasse, griff hinein und zog Geldscheine heraus. Anschließend verließ er den Markt und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit heller Hautfarbe. Er trug eine blaue Jeans, dunkle Schuhe und als Oberbekleidung einen blauen Kapuzenpullover. Auf dem Kopf hatte er unter der Kapuze eine blaue Käppi. Neben einer blauen OP-Maske trug er auch blaue Arbeitshandschuhe. Er sprach englisch und in gebrochenem Deutsch.

Es ist bereits der zweite Überfall auf einen Supermarkt im Gelderland in Folge. Genau eine Woche zuvor, am Freitag, 7. Oktober“, hatten drei Männer den Lidl-Markt in Issum ausgeraubt.

„Es gibt gewisse Ähnlichkeiten bei der Täterbeschreibung und ein Zusammenhang kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der Redaktion am Sonntag. Für wahrscheinlich halte die Polizei dies aber nicht, da sowohl die Täteranzahl als auch der Ablauf der beiden Überfälle verschieden gewesen seien. Weitere Hinweise erhofft sich die Polizei aus den Filmaufnahmen der Videoüberwachung, die gerade ausgewertet würden.

So lief der Raubüberfall eine Woche zuvor ab

Gegen 21.50 Uhr hatten nach Polizeiangaben drei Männer die Lidl-Filiale am Vogt-von-Belle-Platz in Issum betreten. Zwei der Täter begaben sich zur Kassiererin und bedrohten sie mit einer Schusswaffe. Ein weiterer Täter bedrohte eine Angestellte mit einem Schraubendreher und forderten diese auf, die Bürotür zu öffnen. Dort wurden dann beide Mitarbeiterinnen gezwungen, einen Tresor zu öffnen, aus dem dann weiteres Bargeld geraubt wurde.

Im Anschluss flüchteten die Täter aus den Geschäftsräumen, bestiegen einen auf dem Parkplatz abgestellten dunklen Auto mit Klever Kennzeichen. Mit diesem flüchteten sie über die Bundesstraße 58 in Richtung A 57.

Die Täter des ernsten Überfalls in Issum konnten wie folgt beschrieben werden: Alle waren etwa 25 bis 30 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Ein Täter war hellhäutig und trug eine Kapuze mit Käppi. Die beiden anderen Täter hatten einen dunklen Teint, einer trug einen 5-Tage Bart.