Hauptbahnhof Solingen : Trio raubt 20-Jährigen aus - Zeugensuche

Ohligs In einer Unterführung in Nähe des Solinger Hauptbahnhofs ist ein 20-Jähriger am Samstagmorgen von drei unbekannten Männern ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der junge Mann war gegen 5.45 Uhr auf der Sauerbreystraße in Richtung des Hauptbahnhofs unterwegs, als er auf den Treppen der Unterführung auf drei unbekannte Männer traf. Diese verwickelten ihn zunächst in ein Gespräch, bevor sie ihn körperlich anriffen und verletzten. Sie entrissen dem Opfer die Geldbörse und rannten in Richtung Merscheider Straße davon.

Zwei der Täter werden als etwa 17 bis 20 Jahre alt und 1,70m bis 1,80m groß beschrieben. Sie sind schlank und trugen zur Tatzeit schwarze, kurze Haare sowie einen Bart. Sie waren überwiegend dunkel gekleidet. Der dritte Täter ist ebenfalls männlich und hatte ein Fahrrad dabei.

Hinweise bitte unter der Nummer 0202/284-0 bei der Polizei melden.

(red)