Hilden, Mettmann: Täter stehlen 1500 Liter Diesel und Katalysatoren​

Hilden/Mettmann Wer hat etwas gesehen? Unbekannte haben in Hilden und anderen Städten des Kreises Katalysatoren gestohlen. In Mettmann zapften sie sogar 1500 Liter aus Baufahrzeugen ab.

Auf Katalysatoren in Hilden und anderen Städten des Kreises sowie auf Diesel-Kraftstoff hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen abgesehen. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilten die Beamten mit.

In Hilden entwendeten die Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag, 13. Oktober, 18 Uhr, und Freitag, 14. Oktober, 6.50 Uhr, den Katalysator eines blauen Ford Focus. Der Fahrer des Wagens hatte diesen im genannten Zeitraum am Fahrbahnrand der Köbener Straße 4 abgestellt. In Höhe der Hausnummer 10 stahlen Unbekannte zwischen 22 und 5.40 Uhr den Katalysator eines grauen Honda Accord. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Hilden unter Telefon 02103 898-6410 entgegen. Auch in Velbert und Monheim wurden Katalysatoren geklaut.