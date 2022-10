Jede ist anders : Diese schönen Alleen findet man im Kleverland

Kleverland Alleen sind seit Jahrhunderten Sehnsuchtsorte, ziehen Künstler und Spaziergänger gleichermaßen an. Wir haben unseren Fotografen Markus van Offern gebeten, uns die Prachtstraßen des Kleverlands durch seine Linse zu zeigen.

Eine Straße mit vielen Bäumen? So viel mehr als das. Alleen strahlen eine ganz eigene Schönheit aus, die seit Jahrhunderten Menschen in ihren Bann zieht. Maler und Fotografen, Spaziergänger und Fahrradfahrer. Zum Tag der Alleen am 20. Oktober haben wir unseren Fotografen Markus van Offern auf Motivsuche geschickt. Denn: Keine Allee ist wie die andere, alle haben ihre ganz eigene Ästhetik. Und Motive gibt es im Kleverland einige – das zeigt schon ein Blick auf das Kataster der Straßennamen.