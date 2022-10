Mühle Donsbrüggen : Wenn Historie auf die Zukunft trifft

Kleve-Donsbrüggen Seit 40 Jahren kümmert sich der Förderkreis „Alte Mühle Donsbrüggen“ um den Erhalt und die Nutzung des Gebäudes. Jetzt ist auch eine virtuelle Führung möglich. Vom 21. bis 23. Oktober gibt es ein Jubiläumswochenende.

Jüngst wurde das Tor in die Zukunft noch weiter geöffnet: Die Mühle wurde mit einem Audio-System ausgestattet, wobei man mittels eines QR-Codes (QR = Quick Response = schnelle Antwort) Unmengen an Informationen lesen oder auch hören kann. Auf diese Weise werden sowohl der Werdegang als auch die einzelnen Funktionen der Mühle und dazu noch das Sehenswerteste des Museums mit 20 Kernpunkten ausführlich erklärt. Um auch internationale Gäste teilhaben zu lassen, gibt es die Infos nicht nur in Deutsch, sondern auch in Niederländisch und Englisch.