Manche Arten freut’s : So ergeht es dem Klever Tiergarten im Schnee

So ergeht es dem Klever Tiergarten im Schnee

Kleve Die weiße Pracht gefällt auch vielen Tieren. Manche bleiben jedoch lieber drinnen im Warmen. Eine Videoführung feiert bald Premiere.

Nach den massiven Schneefällen vergangenes Wochenende erstrahlt der Tiergarten Kleve in weißer Pracht. „Nicht allen Tieren missfällt das aktuelle Wetter: Unsere Roten Pandas leben normalerweise im Himalaya-Gebirge auf 2.000 bis 4.000 Metern Höhe und haben mit ihrem dichten Fell keine Probleme mit den eisigen Temperaturen. Und auch die Polarfüchse blühen jetzt so richtig auf“, sagt Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Als Anpassung an die Kälte haben Polarfüchse nicht nur besonders viel Unterwolle, sondern auch behaarte Fußsohlen. Mit diesen können sie problemlos auf lockerem Schnee laufen, ohne zu rutschen oder zu versinken.“