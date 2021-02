Nächtliches Feuer : Gebäudebrand in Kehrum: Löscharbeiten dauerten lange

Kalkar Aufgrund der Kälte von Minus 9 Grad Celsius gestalteten sich die Löscharbeiten an dem leer stehenden Gebäude sehr schwierig, da durch das gefrierende Löschwasser Straßen und Wege äußerst glatt waren, so die Feuerwehr.

Ein nächtlicher Gebäudebrand in Kehrum hat 50 Einsatzkräfte stundenlang in Atem gehalten. Am Samstagabend gegen 21.57 Uhr wurden der Löschzug Kalkar und die Löschgruppe Appeldorn zu einem Gebäudebrand auf dem Wüldersweg in Kalkar Kehrum alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte ein leerstehendes Gebäude, das zur Zeit saniert wurde.