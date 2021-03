Freier Eintritt : Archäologischer Park Xanten öffnet wieder

Xanten Die Öffnung des APX beginnt zunächst mit eingeschränkten Angeboten. Zutritt gibt es für Besucher aber nur mit vorab gebuchten Tickets. Der Eintritt ist frei.

(RP) Der LVR-Archäologische Park Xanten öffnet ab Donnerstag, 11. März, wieder seine Tore für das Publikum. Im Einklang mit dem aktuellen Bund-Länder-Beschluss gelten strenge Schutzmaßnahmen, wie es in einer Mitteilung heißt. So ist der Besuch der Anlage ausschließlich mit vorab gebuchten Tickets und unter Vorlage eines vollständig ausgefüllten Kontaktformulars möglich.

An den Eingängen, auf den Parkplätzen und in ausgewählten Bereichens des Parks gilt Maskenpflicht, die römischen Bauten und die Pavillons im Park bleiben zunächst ebenso geschlossen wie das Spielehaus, das römische Restaurant und der Parkeingang am Stadtzentrum. Von den Spielplätzen ist zunächst nur der Holzspielplatz geöffnet, bei starkem Andrang kann es hier zu Wartezeiten kommen. Sämtliche Veranstaltungen und Führungen bleiben bis auf Weiteres abgesagt. Das LVR-Römer-Museum soll in einer zweiten Stufe ab dem 20. März wieder geöffnet werden.