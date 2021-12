Rhein-Kreis Neuss: Wieder Biontech für unter 30-Jährige : So öffnet das Impfzentrum an den Feiertagen

Das Impfzentrum am Hammfelddamm hat nur am ersten Weihnachtstag geschlossen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Rhein-Kreis Am ersten Weihnachtstag öffnet das Impfzentrum am Hammfelddamm nicht, an allen anderen Feiertagen schon. Außerdem werden dort sowie bei den mobilen Impfterminen ab sofort wieder alle unter 30-Jährigen mit Biontech geimpft, ebenso alle Schwangeren.

Das Impfen ohne Termin im Impfzentrum am Hammfelddamm 2 in Neuss geht zwischen Weihnachten und Neujahr weiter. Zwischen den Feiertagen, vom 27. bis zum 30. Dezember, läuft der normale Impfbetrieb von 8 bis 20 Uhr. An Heiligabend und Silvester ist das Impfzentrum von 8 bis 14 Uhr geöffnet, am zweiten Weihnachts- und am Neujahrstag jeweils von 12 bis 18 Uhr. Am 25. Dezember, dem ersten Weihnachtstag, bleibt es dagegen geschlossen. Alle unter 30-Jährigen werden im Impfzentrum und bei den mobilen Angeboten nun wieder nur mit Biontech geimpft. Auch Schwangere erhalten Biontech. Das teilte der Kreis mit.

Die Corona-Hotline und das Kreisgesundheitsamt sind auch an den Feiertagen besetzt. Fragen rund um das Coronavirus können unter 02181 601-7777 zu folgenden Zeiten gestellt werden: Heiligabend (24. Dezember) von 8 bis 12 Uhr, an den Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, von 10 bis 14 Uhr. Silvester ist die Hotline von 8 bis 12 Uhr erreichbar und am Neujahrstag (1. Januar) von 10 bis 14 Uhr.

(NGZ)