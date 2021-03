Kostenpflichtiger Inhalt: Pflegefamilien in Kleve : „Dann wird unser Leben immer total durcheinander gewirbelt“

Maria und Annegret (Namen geändert, d. Red.) mit Pflegekindern. Annegret hat in zehn Jahren bereits 20 Kinder im Auftrag der Stadt Kleve aufgenommen, bei Maria sind es 16 Kinder in fünf Jahren. Beide sagen: „Man gewöhnt sich nie daran, wenn ein Kind unsere Familie wieder verlassen muss.“

Kleve Es gibt Situationen, in denen das Wohl des Kindes in der eigenen Familie gefährdet ist. Dann springen so genannte Bereitschaftspflegeeltern ein. Zwei von ihnen erzählen, warum sie immer wieder aufs Neue Kinder aufnehmen.