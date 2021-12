Hohe Nachfrage in Dormagen : Teststation in Hackenbroich öffnet mit neuem Konzept

Dormagen Vor wenigen Monaten schloss das Coronapoint-Testzentrum auf dem Schützenplatz in Hackenbroich die Türen. Nun eröffnete die Station mit einem neuen Konzept erneut.

Seit wenigen Tagen ist das Coronatest-DriveIN in Hackenbroich wieder geöffnet. Rund zwei Monate nach der Schließung, öffnete die Teststation nun mit einem neuen Konzept. „Die Inzidenz steigt, die Testungen sind wieder kostenlos und somit steigt auch die Nachfrage extrem“, so Geschäftsführer Martin von der Hocht.

Das neue Konzept in Hackenbroich basiert auf einem Zwei-Straßen-System. „Es gibt eine Straße für die Fußgänger und eine für die Autofahrer“, informiert von der der Hocht. „Wir wollten ein besseres Konzept und lange Schlangen verhindern, das gelingt uns bisher gut.“ Die Resonanz in den vergangen Tagen sei „sehr gut“ gewesen. „Wir konnten an manchen Tagen rund 100 Besucher verbuchen. Die Menschen freuen sich, dass wir wieder mit einem Testcenter in Hackenbroich vertreten sind.“ Es handelt sich dabei um die einzige DriveIn-Station im Stadtgebiet: „Es kommen auch Personen aus dem Umland, um sich gemütlich im Auto testen zu lassen.“ Martin von der Hocht ist sich sicher, dass das Coronapoint-Testcenter in Hackenbroich „dauerhaft bleiben“ wird. „Auch wenn die Inzidenzen wieder sinken und weniger Testungen erfolgen, bleiben wir geöffnet.“ Testungen sind mit und ohne Termin möglich. „Wir empfehlen jedoch vorher einen Termin zu machen, es ist sehr viel los und so lässt sich die Wartezeit verkürzen.“