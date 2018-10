Kleve: Zeitungszusteller versorgt die Abonnenten der Rheinische Post

Niederrhein Dieter Schmitz sorgt dafür, dass RP-Abonnenten ihre Zeitungen bekommen. Er ist einer von mehr als 3000 Zustellern.

Ein sternenklares Firmament wölbt sich über dem Platz, an dem Dieter Schmitz’ nächtliche Runde beginnt. Es ist 3.45 Uhr. Schmitz hebt ein Paket Zeitungen auf. Ein Lieferwagen hat es kurz zuvor aus der Druckerei der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt nach Mönchengladbach gebracht. Schmitz wirft einen Blick auf einen Begleitzettel, der unter einer Folie steckt. Heute sind es 69 RP-Exemplare, die der Zusteller zu verteilen hat. Schmitz reißt das Paket auf und steckt einige Zeitungen in die Satteltasche seines Fahrrades. Die übrigen legt er in einen kleinen Anhänger. Spätestens in zwei Stunden müssen Tasche und Anhänger leer sein – und die Briefkästen der RP-Abonnenten mit der Zeitung befüllt. „Dann mal los“, sagt der 56-Jährige.