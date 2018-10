Prüfer und Patientinnen loben hohe Qualität medizinischer Versorgung in Kleve

Kreis Kleve Das kooperative Brustzentrum Linker Niederrhein am St.-Antonius-Hospital Kleve ist mit der Partnerklinik Bethanien Moers zum fünften Mal erfolgreich zertifiziert worden.

Im zertifizierten Brustzentrum werden alle Erkrankungen der Brust diagnostiziert und behandelt: „Eine optimale Behandlung gewähren wir durch medizinische Expertise und die fächerübergreifende Zusammenarbeit aller Kooperationspartner“, so Lubos Trnka, Chefarzt der Frauenklinik am Klever St.-Antonius-Hospital und Leiter des Brustzentrums.

Im Brustzentrum werden neben dem Brustkrebs auch sämtliche gutartigen Erkrankungen der Brust behandelt, darüber hinaus rekonstruktive plastische Operationen in hoher Zahl durchgeführt. Die ambulante Betreuung im Rahmen der Brustsprechstunde ist seit Jahren etabliert. „Durch einen hohen Standard in allen Diagnostikverfahren und die Besprechung aller Befunde innerhalb des Expertenteams werden individualisierte Therapiestrategien festgelegt. So können in vielen Fällen unnötige Operationen verhindert werden“, so Trnka.