Taxi-Tarif: FDP fordert schnelle Entscheidung im Kreistag Kleve

Taxi-Tarif: FDP will schnelle Entscheidung

Kreis Kleve Fraktionsvorsitzender Ralf Klapdor wirft dem Landrat nach einem Gespräch mit den Taxi-Unternehmern eine Hinhaltetaktik vor. Im Kreishaus rechnet man in diesem Monat mit dem Gutachten zur wirtschaftlichen Einschätzung.

Dass man im Kreis Kleve wochentags am Abend und vor allem in der Nacht kein Taxi rufen kann (wir berichteten), beschäftigt jetzt auch die Politik. Die FDP sieht nach einem Gespräch mit Frank Vels, Daniel Schepers und Stefan Vollert von der Interessengemeinschaft der Kreis Klever Taxiunternehmen den Kreis in der Pflicht. „Die Taxiunternehmen fühlen sich vollständig zu recht vom Kreis Kleve im Stich gelassen“, lautet das Fazit des FDP-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Stephan Haupt und des FDP-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Prof. Ralf Klapdor.