SGE Bedburg-Hau Fußball-Bezirksliga

SGE will die Auswärtsserie in Kevelaer fortsetzen

Bedburg-Hau Kevelaerer SV – SGE Bedburg-Hau (Sonntag, 15 Uhr).

Nachdem die SGE Bedburg-Hau am vergangenen Wochenende nach dem unnötigen 2:2-Unentschieden gegen den SV Vrasselt den Sprung an die Tabellenspitze im letzten Moment verpasst hatte, wollen es die Grün-Schwarzen an diesem Sonntag besser machen und ihre Erfolgsserie weiter fortsetzen. Auswärts holten die Eintracht in vier Partien bisher die volle Punkteausbeute und ist zudem seit dem zweiten Spieltag ohne Niederlage geblieben.