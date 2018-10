WRW Kleve Damen-Regionalliga

Damen-Regionalligist auswärts mit Doppel-Spieltag.

Damen-Regionalliga: Kasseler Spielvereinigung Auedamm - WRW Kleve (Sa.); NSC Watzenburg Auedamm - WRW Kleve (So.). (Liza) Auf die Reise nach Hessen machen sich die Regionalligadamen von WRW Kleve am Wochenende. Bei der Kasseler Spielvereinigung Auedamm und beim NSC Watzenburg-Steinburg stehen zwei Partien auf dem Programm. Am Samstag geht es nach Auedamm. „Hier sind wir Außenseiter“, sagt WRW-Mannschaftsbetreuer Klaus Seipold. Auedamm musste erst einen Punkt abgeben und ist damit noch ungeschlagen. Platz zwei in der Tabelle belegt das hessische Team damit derzeit und hat noch vier ungeschlagene Spielerinnen in den Reihen. Nur die Nummer drei im Team, Anna-Lena Scherb, musste bisher Niederlagen hinnehmen. Die Kleverinnen werden die Reise mit Judith Hanselka, Liza-Marie Siegmund, Maria Beltermann und Mara Lamhardt antreten. Die Vier ist zwar ebenfalls noch ungeschlagen und damit auf Rang drei zu finden, hat aber auch erst zwei Partien bestritten. Am Sonntagmorgen gastieren die Schwanenstädterinnen dann beim NSC, der durch einen Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden auf Rang sechs der Tabelle zu finden ist. „Hier sind unsere Chancen sicherlich besser“, hofft Seipold auf mindestens einen Teilerfolg. „Wenn wir insgesamt zwei Punkte aus Hessen mitnehmen, können wir zufrieden sein.“