Bedburg-Hau: Forensik

Forensik Bedburg-Hau : Therapie für Täter

Der Pflegestütztpunkt überblickt die Station. Dort sind die Pfleger gesichert, von dort aus hat man die Station im Blick, ist der Pfleger per Ruf von jedem Zimmer aus erreichbar. Zudem haben die Zimmer Brandmelder. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Die Forensik Bedburg-Hau für psychisch kranke oder drogenabhängige Straftäter ist die größte im Rheinland. Mehr als 500 Patienten werden dort betreut: Vom Sexualstraftäter bis zum Alkoholkranken. Neubau für Frauen wird 2021 fertig.

Aus dem Kofferradio klingt Cat Stevens „My Lady d‘Arbanville“. Die Schuhe stehen geordnet vor dem Bett, in der Mitte des Zimmers ein Doppelschreibtisch, darauf auf der Fernsehzeitung eine schmale Lesebrille. An der Wand hängen wenige Fotos. Es ist ein Doppelzimmer in der Forensik der LVR-Klinik Bedburg-Hau. Dass hier Straftäter therapiert werden, zeigen die schweren Türen, die abends abgeschlossen werden, die Sicherheitsschleusen und die Panzerglasscheiben des Pflegestützpunkts, durch die man die Station überblickt.

Paul B. war 36 Jahre alt, als er vor dem Landgericht wegen schwerer Körperverletzung und sexueller Nötigung angeklagt war. Da der Täter unter Verfolgungswahn und Halluzinationen litt und alkoholabhängig war, wurde er für schuldunfähig erklärt und eine Maßregel angeordnet. Er wurde als psychisch krank in die Psychiatrie eingewiesen. Dort stellte sich heraus, dass er an einer paranoiden Psychose litt und eine posttraumatische Belastungsstörung hatte, dass die Drogen zu Verhaltenstörungen führten.

Die Zimmer (rechts) auf der Station werden abends verschlossen, links Aufenthaltsräume und eine Küche. Foto: Markus van Offern (mvo)

B. wurde in der Forensik der LVR-Klinik behandelt. „Multimodal mit Psychopharmaka, Psychotherapie und Sozialtherapie“, sagt Jack Kreutz. Er ist der Chef der größten Forensik im Bereich des Landschaftsverbandes Rheinland, die in vier „Kliniken“ über 500 Patienten therapiert, damit die Täter vielleicht irgendwann wieder in die Gesellschaft zurückkönnen. Die Rückfallquoten von in der Forensik behandelten Tätern ist deutlich geringer, als die jener Straftäter, die in der Justizvollzugsanstalt ihre Strafe absitzen. Allerdings ist die durchschnittliche Verweildauer mit knapp zehn Jahren auch vergleichsweise lang. Jetzt gewährten Vertreter des Landschaftsverbandes Rheinland und der LVR-Klinik einen Blick in forensische Stationen. Dabei gab Klaus Lüder, Leiter des LVR-Fachbereichs Maßregelvollzug, den nächsten möglichen Termin für die Eröffnung des 69-Betten-Neubaus für die Frauenforensik bekannt: Die Inbetriebnahme soll im Oktober 2021 sein, sagt Lüder. Damit bekäme die einzige Forensik speziell für Frauen den lang ersehnten Bau.

Paul B. galt als freundlich, bekam in der Arbeitstherapie die Grundlagen für einen späteren Beruf, der ihm heute ermöglicht, auf dem zweiten Arbeitsmarkt arbeiten zu können. Der Mann war knapp dreieinhalb Jahre in der Forensik, verbrachte noch 18 Monate in einem Heim und stand unter der Betreuung der „Forensischen Überleitungs- und Nachsorgeambulanz (FÜNA)“. Heute gilt er als stabil, arbeitet und lebt seit zwei Jahren mit einer Frau zusammen. „Therapie, die vor einem Rückfall bewahrt, ist letztlich der beste Opferschutz“, sagt Kreutz.