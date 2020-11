Kleve im Advent : Zwei lange Kauf-Freitage vor Weihnachten

Kleve Die Weihnachtsbeleuchtung in Form roter Kugeln wird bald wieder aufgehängt. Außerdem können Innenstadt-Besucher an zwei Freitagen bis 21 Uhr einkaufen.

Die Stadt Kleve bereitet sich auf die Adventszeit vor. Ende November will die Tourismus, Wirtschaft und Marketing GmbH (WTM) der Stadt Kleve mit Hilfe der USK die Weihnachtsbeleuchtung in der City aufhängen. Es handelt sich um die altbekannten roten Kugeln, die unter der Ägide der damaligen Geschäftsführerin Ute Marks angeschafft wurden. Eine Zeit lang war versucht worden, die Händler an den Kosten zu beteiligen, doch das hat sich inzwischen erledigt. „Seit es die Händlervereinigung Klever Citynetzwerk nicht mehr gibt, tragen wir die Kosten selbst“, sagt Wirtschaftsförderer Joachim Rasch. Auch die Bäume in der Innenstadt sollen wieder illuminiert werden. Entsprechende Lichterketten waren mit Mitteln des Integrierten Handlungskonzepts angeschafft worden. „Es wäre schön, wenn sich die Händler an der Pflege der Lichterketten beteiligen würden“, sagt Rasch.