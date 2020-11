Trotz Corona-Pandemie : AfD will Parteitag in Kalkar notfalls vor Gericht durchsetzen

AfD will Parteitag in Kalkar notfalls vor Gericht durchsetzen

Kalkar Viele AfD-Politiker halten die Corona-Beschränkungen von Bund und Ländern für falsch. Einer von ihnen ist Stephan Brandner, der schon mal ohne Maske im ICE sitzt. Meuthen kritisiert zwar auch einige der Corona-Regeln. Solche Aktionen findet er aber überflüssig.

Die AfD will um jeden Preis verhindern, dass ihr für Ende November geplanter Bundesparteitag wegen der Corona-Pandemie abgesagt wird. Einen Online-Parteitag als Ersatz schließt die Parteispitze bislang aus. „Es ist in der Partei der starke Wille vorhanden, den Parteitag stattfinden zu lassen, deshalb würden wir notfalls auch den Rechtsweg beschreiten“, sagte der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.