Fußball : Viktoria Goch ist jetzt in der Rolle des Gejagten

Die Bilanz von Viktoria Goch – hier Fabian Weigl (links) und Marius Alt beim Spiel in Broekhuysen – stimmt bislang. Foto: Norbert Prümen

Goch Der Top-Favorit in der Bezirksliga hat sich im letzten Spiel vor der Pause die Tabellenführung gesichert. Jetzt muss Trainer Daniel Beine sein Team bereits zum vierten Mal in einer Corona-Auszeit in Form und bei Laune halten.

Daniel Beine ist als Fußball-Trainer Kummer gewohnt in Zeiten der Pandemie. Der Coach des Fußball-Bezirksligisten Viktoria Goch hat, wie er sagt, „mittlerweile schon eine gewisse Routine darin“, seine Mannschaft während einer Corona-Pause in Form und bei Laune zu halten. Nach dem Saison-Aus im Frühjahr sowie zwei Quarantäne-Auszeiten während der Vorbereitung auf die laufende Spielzeit werden Beine und seine Kicker derzeit schon zum vierten Mal durch das Virus gestoppt.

Die Tatsache, dass die Politik den Amateursport im November in den Corona-Lockdown geschickt hat, kam für Beine nicht überraschend. „Damit musste man beim Blick auf die rasante steigenden Infektionszahlen rechnen“, sagt Beine. Die Frage, die sich ihm stellt, ist allerdings, ob es nicht eine Alternative dazu gegeben hätte, den Fußball von der Oberliga abwärts komplett zu stoppen. „Denn auf dem Sportplatz an der frischen Luft ist für mich das Risiko sehr gering, sich anzustecken. Das Problem sind die gemeinsamen Fahrten zu den Spielen und der Aufenthalt in kleinen Umkleidekabinen. Man hätte deshalb vielleicht ein Training in Kleingruppen unter strengen Regeln ermöglichen können. Die Sportler hätten dann schon umgezogen zu den Anlagen kommen müssen, wo Duschen und Umkleideräume geschlossen wären“, sagt Beine.

Info Die bisherigen Resultate in der Meisterschaft Bilanz Die Viktoria musste in ihrem zweiten Saisonspiel beim 1:3 bei der DJK Twisteden die bislang einzige Niederlage hinnehmen. Zudem erreichte sie fünf Siege und ein Remis. Dadurch hat der Spitzenreiter zwei Punkte Vorsprung vor Verfolger SF Broekhuysen, der schon ein Spiel mehr ausgetragen hat. Torjäger Stürmer Levon Kürkciyan, Neuzugang vom Oberligisten 1. FC Kleve, führt die Torschützenliste der Liga an. Er erzielte acht der bislang 17 Treffer seiner Mannschaft.

Er hat seiner Mannschaft nach dem wichtigen 2:1-Erfolg am vergangenen Samstag im Nachholspiel bei den Sportfreunden Broekhuysen, mit dem die Viktoria den Kontrahenten von der Tabellenspitze verdrängte, erst einmal drei Tage frei gegeben. Dann hat der Coach den Kickern den Plan für die kommenden vier Wochen zugeschickt. Neben Intervall- und Ausdauerläufen sowie Krafttraining beinhaltet er auch virtuelle Team-Events. So ist zum Beispiel ein Online-Turnier mit der Fußball-Simulation Fifa geplant. „Denn man muss ja irgendwie versuchen, dass Mannschaftsgefühl in diesen Zeiten aufrechtzuerhalten“, sagt Beine.

Zumal niemand derzeit sagen kann, wie lange die Pause wirklich dauern wird. Beine ist aufgrund der Tatsache, dass am Donnerstag bei den Neuinfektionen ein Höchststand erreicht wurde, nicht allzu zuversichtlich, dass im Dezember schon wieder gespielt werden kann. „Die Frage ist für mich auch, ob es Sinn macht, die Saison ab Mitte Dezember fortzusetzen. Wir hätten dann zum Beispiel nur noch eine Partie. Vielleicht wäre es besser, auch den Dezember noch auszusetzen“, sagt der Coach, der zugibt: „Ich möchte jetzt nicht in der Haut der Funktionäre stecken, die sich den Kopf darüber zerbrechen müssen.“

Wann immer der Re-Start erfolgen wird – die Viktoria wird ihn von der Pole-Position aus angehen. Der Erfolg im Top-Spiel in Broekhuysen hat dafür gesorgt. „Das war ein immens wichtiger Sieg“, sagt Beine. Schließlich liegt sein Team jetzt zwei Punkte vor den Sportfreunden, die Beine als einen der Anwärter auf den Titel ansieht. Dass seine Mannschaft von der Konkurrenz als Top-Favorit auf Meisterschaft und Aufstieg gehandelt wird, daran hat sich der Gocher Übungsleiter mittlerweile gewohnt. Er ist mit seinem Team ja jetzt auch wieder in der Rolle des Gejagten, nachdem die Viktoria nach dem verspäteten Start wegen der Corona-Quarantäne erst einmal in der Rolle des Jägers gewesen war, weil die Konkurrenz schon hatte vorlegen können.