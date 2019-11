Geschändetes Grabmal : Arbeiten am Grabmal beginnen

Kleve Nach Abstimmung mit den Denkmalbehörden und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz wurden die Arbeiten jetzt vergeben. Bald soll das Grab saniert sein.

Die nötige Finanzierung stehe und man beginne bald mit den Arbeiten, so Werth. Die Instandsetzung der Grabanlage Hiby-Werth wurde in Zusammenarbeit mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und der „Deutschen Stiftung Denkmalschutz“ (DSD) während der letzten Monate sorgfältig geplant und im Oktober schließlich in Auftrag gegeben. Beauftragt wurde „Steinmetz-Kreusch“ aus Kellen, der über Erfahrung mit denkmalschützerischen Problematiken verfüge, so Werth.

„Die Kosten sind beträchtlich. Glücklicherweise fanden sich Förderer und Spender. An erster Stelle ist die Stiftung Deutscher Denkmalschutz zu nennen, bei der Dr. Karin Gehrmann sich für dieses Projekt engagiert hat“, sagt Werth. Weiter gab’s großzügige Spender aus den Niederlanden, die „Vereniging Nederlands Natuurland­schap“ (VNC) in Wyler, die in dem denkmalwerten expressionistischen Haus Wylerberg ihren Sitz hat, das in den 1920er Jahren für die Familie Hiby-Werth gebaut wurde. Zudem tat auch die Sparkasse Rhein-Maas in Kleve ihr Scherflein dazu.