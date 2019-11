Interview Frank Ruffing : „Wir brauchen keine Bankenunion“

Kleve Die Volks- und Raiffeisenbanken werden auch nach dem Genossenschaftsprinzip gegen Schieflagen gesichert

Ruffing Nach dem Genossenschaftsprinzip: Wenn eine Volksbank in Schwierigkeiten gerät, stehen alle anderen Volksbanken dafür gerade. Dafür gibt es seit über 80 Jahren die Sicherungseinrichtung für die Volks- und Raiffeisenbanken, die bis jetzt bestens funktioniert. Was jetzt als Bankenunion geplant ist, wäre eine Sozialisierung der Sicherungssysteme. Das finden wir nicht gut, weil wir für uns selber sorgen können. Daher haben unsere Sparer in Deutschland keinen Nutzen von so einer Bankenunion.