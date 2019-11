Kennenlernen : Speed-Dating: Chefs treffen Studierende

Kleve Im zehn-Minuten-Takt konnten 20 Unternehmen Studierende der Hochschule Rhein-Waal kennenlernen.

In diesem Jahr lernten sich auf dem Campus Kleve in fast 240 Gesprächen Studierende und Unternehmensvertreter gegenseitig kennen. „Unternehmen am Niederrhein suchen händeringend nach gut ausgebildeten Fachkräften. Mit dem Speed-Dating unterstützen wir als Förderverein der regionalen Wirtschaft unsere Mitgliedsunternehmen dabei, Studierende bereits während des Studiums kennenzulernen“, sagt Stefan Finke, Geschäftsführer des Fördervereins Hochschule Rhein-Waal.

Die Aldi GmbH & Co. KG – Rheinberg war erneut am Campus Kleve, um Studierende zu treffen. „Neben dem Deutschlandstipendium ist das Speed-Dating für unser Unternehmen eine interessante Variante, um einen ersten Eindruck von den Studierenden zu erhalten“, betont Vera Osabutey, Teamleiterin der HR-Abteilung. „Unser Ziel ist es, junge Führungskräfte aus der Region am Niederrhein für unsere Regionalgesellschaft in Rheinberg zu gewinnen. Aufgrund dessen sind wir an der Hochschule Rhein-Waal im Förderverein und vor Ort beim Speed Dating gern aktiv.“