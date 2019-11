Kleve : Unterschriften für Ehrenamtskarte überreicht

Kleve Die Initiative Kellen überreichte Bürgermeisterin Sonja Northing eine Unterschriftenliste von mehr als 700 Bürgern, die die Einführung einer Ehrenamtskarte für Kleve für geboten und sinnvoll halten.

Auf dem Ehrenamtsfest im Somer im Forstgarten konnte die Initiative viele Unterschriften sammeln. Des weiteren wurden Unterschriften von den beiden katholischen Pfarrgemeinden in Kleve, Zur heiligen Familie und St. Willibrord, gesammelt. Norbert Gerding vom Freiwilligenzentrum Kleverland freut sich, das so viele Bürger bei der Aktion mitgemacht haben.

Ehrenamtler, die mehr als fünf Stunden in der Woche oder 250 Stunden jährlich für das Gemeinwohl ehrenamtlich tätig sind, kämen in den Genuss vergünstigter Eintritte, zum Beispiel in Museen, Büchereien, Kultur-/Theaterveranstaltungen und Bäder. Sie könnten dann auch andere Angebote von mehr als 260 Kommunen in NRW und dem jeweiligen Handel wahrnehmen.