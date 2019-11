Kostenpflichtiger Inhalt: Hilfe für Frauen in Kleve : Netzgruppe in Not sucht Hilfe bei Politik

Schulterschluss: Die Netzgruppe findet Unterstützung bei der Politik. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Georg Hiob (CDU), Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses, stellt sich hinter die Netzgruppe Kleve: Die Mittel für die Frauen und Kinder in Not unterstützen, müssen weiter in den Haushalt. Neues Ogata-Projekt seit April auf Eis.