Wohnungsbau in Kleve : Bau der Klimaschutzsiedlung beginnt

Start zum Projekt von Gewoge und Repco an der Spyckstraße in Kleve: Christiane Berens, Wolfgang Gebing, Willibrord Haas und Michael Dorissen (von links) zeigen, wo die zweite Klimaschutzsiedlung entstehen und wie sie aussehen soll. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Im „Wohnpark Spyck“ entstehen im ersten Bauabschnitt 63 Wohneinheiten, es folgen acht Einfamilienhäuser. Jede fünfte Wohnung wird zum vergünstigten Quadratmeterpreis vermietet. Bewerber können sich ab sofort melden.

„Es war ein langer Prozess, nun kann es endlich losgehen“, sagt Gewoge-Geschäftsführer Michael Dorißen. Am ersten Werktag des neuen Jahres soll mit dem Abpumpen des Grundwassers begonnen werden. Dann folgen die Tiefbauarbeiten. In etwa zweieinhalb Jahren, zum Sommer 2024, soll er dann stehen, der „Wohnpark Spyck“.

Im ersten Bauabschnitt entstehen vier Mehrfamilienhäuser mit 63 Wohneinheiten, hiervon zwei Drittel als Zwei-Raum-Wohnungen und der Rest als 2,5-Raum- oder Drei-Raum-Wohnungen. „Aufgrund der guten Resonanz in unserer Klimaschutzsiedlung Richard-van-de-Loo-Straße werden wir auch hier zwei Einheiten als Besucherwohnungen gestalten“, sagt Gewoge-Chef Dorißen. Im zweiten Bauabschnitt sei dann noch die Errichtung von acht Einfamilienhäusern geplant. Diese sollen ein Jahr später als die Mehrfamilienhäuser fertig werden und größeren Familien Platz bieten. Für dieses Bauvorhaben muss noch ein Bestandsgebäude am Franziskus-Haus, das die Gewoge erworben hat, abgerissen werden.

Das Besondere am Wohnpark Spyck: Die Bauten erfüllen höchste energetische Ansprüche: „Mit unserem Gesamtkonzept konnten wir bei unserer Vorstellung im Ministerium in Düsseldorf erneut überzeugen und haben die Zusage für die Anerkennung als Klimaschutzsiedlung erhalten“, sagt Dorißen. Sämtliche Gebäude werden in Massivbauweise mit Verblendung im Passivhaus-Standard errichtet und gelten so als KfW-Effizienshaus 40, zusätzlich wird die neu eingeführte EE-Effiziensklasse erreicht. Das bedeute: Sowohl Wärme und Kälte werden in den Gebäuden zu mindestens 55 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt. Eine Pelletheizung kommt zum Einsatz, auf den begrünten Dächern werden Photovoltaikanlagen installiert.