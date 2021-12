Kreativität gefragt : Euregio lädt Jugend zu Wettbewerb über Europa ein

Kreis Kleve Wie denken heutige jungen Menschen über Europa, und was erwarten sie sich von der Zukunft in Hinblick auf eine mehr oder weniger gemeinsame Gesellschaft? Das möchte die Euregio erfahren.

Wie sehen Jugendliche vom Niederrhein und aus den grenznahen Niederlanden die Zukunft Europas? Das möchte die Euregio Rhein-Waal gerne erfahren und veranstaltet deshalb einen Schulwettbewerb zum Thema. Die Schüler sollen kreativ werden, Videos, Fotos oder Kurz-Geschichten produzieren, etwas Passendes zeichnen oder Songs zu der Frage komponieren, was ihnen Europa bedeutet und welche Zukunft sie sich für Europa wünschen.

Bei einer Preisverleihung im Frühling kommenden Jahres werden die besten Einsendungen mit tollen Preisen ausgezeichnet. Der Hintergrund: „2022 ist es genau 30 Jahre her, dass der Vertrag von Maastricht geschlossen wurde und die Europäische Union in ihrer heutigen Form entstand. Ein guter Anlass, um die Zukunft Europas in den Fokus des Schulwettbewerbs zu rücken“, erläutert Projektkoordinatorin Heidi de Ruiter von der Euregio Rhein-Waal.