Praxisnaher Unterricht : Viel gelernt über Nutria als „neue“ Art in der Region

KLEVE Vertreter des Wahrsmannshof in Rees und des LVR unterstützen ein Projekt der Klever Gesamtschule Am Forstgarten. Bei einer Fortsetzung soll es um den Wolf gehen.

„Wir kooperieren mit der Gesamtschule am Forstgarten schon im Netzwerk Schule der Zukunft des Landes NRW“, freute sich Tuve von Bremen. Björn Hendel ergänzte: „Wir sind froh, einen ganzen Tag die entwickelten Materialien und Ideen ausprobieren zu können. Die Klasse 7c gibt uns dabei wichtige Hinweise.“ Und so drehte sich für die 7c und Klassenlehrerin Romana Glosch einen Tag lang alles um Nutrias und um den Natur- und Klimawandel. Die Kooperation wollen alle Beteiligten gerne noch ausbauen, denn neue Unterrichtskonzepte sind für die Gesamtschule am Forstgarten immer interessant, so Püplichuisen: „Projektorientierung und fächerverbindendes Lernen sollen beim nächsten Vorhaben in der Oberstufe im Mittelpunkt stehen. Und das bei einem aktuellen und kontroversen Thema, dem Wolf. Da treffen Natur- und Sozialwissenschaft aufeinander.“