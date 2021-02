Familienbildungsstätte : Online-Kurse für junge Eltern in Kleve

Kleve Die Familienbildungsstätte Kleve bietet ab Februar in verschiedenen Bereichen Online-Kurse über die Online-Plattform Zoom an. Unter anderem sind Angebote für Eltern und Kinder geplant.

Obwohl die Kurse aufgrund der aktuellen Einschränkungen nicht in gewohnter Weise in Präsenz stattfinden können, werde Eltern mit ihren Kindern viel geboten – und das ganz gemütlich von zuhause aus, heißt es von Seiten der Familienbildungsstätte. Die Teilnehmenden könnten sich mit der pädagogischen Fachkraft und anderen Eltern, die sich in ähnlichen Situationen befinden, über wichtige Themen wie Entwicklung, Ernährung und Erziehung austauschen. Die Kursleitungen geben hilfreiche und kreative Anregungen zur Beschäftigung mit Babys und Kindern und haben einige Ideen parat, was in dieser Zeit für den Nachwuchs wichtig ist. Natürlich werde auch gesungen, gespielt und gelacht.