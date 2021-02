Besonderes Jubiläum in Kalkar : Seit 25 Jahren Ministrantin – Katharina Reinders geehrt

Besonderes Jubiläum in Kalkar

Kalkar-Grieth Ein seltenes Jubiläum gab es in St. Peter und Paul Grieth zu feiern: Katharina Reinders gehört zu den wenigen jungen Menschen, die ihren Dienst zur Mitgestaltung der sonntäglichen Liturgie ein Viertel Jahrhundert versehen haben.

In einer kleinen Ansprache am Ende der Messfeier berichtete Pastor Alois van Doornick der Gemeinde von diesem langjährigen Engagement. Gleich nach ihrer Erstkommunionzeit hatte die Tochter des Chorvorsitzenden und der stellvertretenden Küsterin an St. Peter und Paul den Dienst aufgenommen.