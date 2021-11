Ein Wochenende lang : Adventsbasar am Klapheckenhof in Kellen

Meik Schnitkger mti einem Adventskranz. Foto: SOS Kinderdorf

Kleve Auch in diesem Jahr veranstaltet das SOS-Kinderdorf Niederrhein am Klapheckenhof an der Riswicker Straße 117 in Kleve-Kellen seine Adventsausstellung.

(RP) Am Freitag und Samstag, 19. November und 20. November, werden zwischen 14 und 20 Uhr adventliche Gestecke und weihnachtliche Dekorationen zum Verkauf angeboten, unter Wahrung der allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen.

„In diesem Jahr widmen wir uns ganz dem Thema Nachhaltigkeit. Wir recyceln Materialien und produzieren mit unseren Teilnehmenden der beruflichen Bildungsangebote neue Unikate“, sagt Meik Schnitger, Ausbilder in der Blumenwerkstatt und im Verkaufsladen „HandWerk“. So werden etwa aus alten Weinflaschen kurzerhand schicke Aufbewahrungsbehälter für Lebensmittel in verschiedenen Größen und Farben kreiert. „Aber natürlich haben wir auch wieder Adventskränze und weihnachtliche Gestecke im Programm“, sagt Schnitger.

Für die Kleinen werden in diesem Jahr handgefertigte Kinderküchen und Spielpferde aus Holz angeboten. Auch diese Produkte stellen die Teilnehmer der beruflichen Bildungsangebote selbst her. „Häufig wissen die jungen Männer und Frauen gar nicht, welche Fähigkeiten und Talente sie besitzen. Mit den eigenen Händen Schönes zu schaffen, motiviert ungemein und gibt Selbstvertrauen“, sagt Beate Koppers, Bereichsleiterin Berufliche Bildung. Das gelte nicht nur für junge Erwachsene, sondern auf für die Kinder und Jugendlichen, die im Kinderdorf oder im Kinder- und Jugendcafé Hope für den Adventsmarkt gebastelt und gebacken haben.