Die Lehrer-Kolumne : Hoffnungsvoll ins Neue Jahr

Geldern Eine virtuelle Andacht, die die Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Liebfrauenschule mit Pfarrer Christian Olding aufgenommen haben, soll Zuversicht spenden.

Für mich ist es jahrein, jahraus der schönste Tag im ganzen Schuljahr: der letzte Tag vor den Weihnachtsferien. Die Schülerinnen und Schüler haben ihre letzten Klassenarbeiten geschrieben, die Ferien stehen vor der Tür, Weihnachten kann kommen! In den Klassenräumen und auf allen Fluren herrscht eine fröhliche Stimmung. An keinem anderen Tag im Jahr geht es so freundlich-friedlich und gelöst-gelassen in der Schule zu wie an jenem Tag.

Die Last der zweifellos anstrengenden Dezemberwochen, in denen alle Schülerinnen und Schüler jede Menge Arbeiten schreiben und Leistungsnachweise erbringen mussten, scheint abrupt von ihren Schultern abgefallen zu sein. Die Klassen frühstücken gemeinsam bei Kerzenschein. Es wird gewichtelt. Die Schüler richten vielfach dankende Worte an die Klassenlehrer, und diese finden lobende Sätze für ihre Schüler. Zum adventlichen Singen, keinesfalls stur, sondern fröhlich-beschwingt, laden die Musiklehrer mit Chor und Band in die Aula ein. Und als Abschluss entlässt ein erfüllt von den Klängen unseres Blechbläserensembles getragener Gottesdienst in der Pfarrkirche Lehrer wie Schüler besinnlich in die Weihnachtszeit. Schulgemeinschaft – was willst du mehr?