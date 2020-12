Die Frauen-Kolumne : Ein Hoch auf uns Frauen!

Kreis Kleve „Impuls“ ist längst eine unverzichtbare Institution im Kreis Kleve. Ob Beziehungsprobleme, häusliche oder sexualisierte Gewalt sowie Essstörungen – betroffene Frauen wissen die Anlaufstelle zu schätzen.

Am 1. Dezember 2000 nahm die erste Mitarbeiterin der Beratungsstelle ihre Arbeit in Goch auf. Inzwischen arbeiten wir mit vier hauptamtlichen Beraterinnen an den Standorten Goch, Kleve, Geldern und Emmerich sowie einer unentbehrlichen Bürokraft. Die Trägerschaft hierfür hat der Verein „Frauen helfen Frauen“ inne, der sich 1980 gründete und maßgeblich auch an der Einrichtung des Frauenhauses im Jahr 1982 im Kreis Kleve beteiligt war.