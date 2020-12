Weihnachten in Nettetal : Alte Kirche als Symbol der Zuversicht

Die Christmette mit Pfarrer Ulrich Clancett in der Alten Kirche in Lobberich: Diese Aufnahme mit dem Chor und der WDR-Technik entstand während der Generalprobe am 23. Dezember. Foto: Dietmar Sagel

Nettetal Der WDR übertrug zwei Christmetten live aus der Alten Kirche in Lobberich: Im Dritten feierte Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck die Messe, im Ersten Pfarrer Ulrich Clancett. Für ihn sollte heutzutage die Zuversicht vor dem Klagen stehen.

Es hat alles wunderbar geklappt. Zwei Messen aus einer Kirche nacheinander live zu senden, mit nur einer halben Stunde Pause dazwischen, war eine riesige Herausforderung. Das Team des WDR vor Ort hat sie wunderbar gemeistert. Zuhause am Bildschirm war nichts von Anspannung, Hektik oder Stress zu spüren. Eigentlich war alles für die Christmette um 23.20 Uhr geplant. Pastoralreferent Bastian Rütten, Dietmar Sagel vom Arbeitskreis Alte Kirche und Pfarrer Ulrich Clancett hatten mit Kirchenmusiker Elmar Lehnen von der Marienbasilika in Kevelaer eine besondere Christmette vorbereitet. Clancett, der heute Pfarrer in Jüchen ist und in Lobberich aufwuchs, hatte seine Predigt um das Thema 75 Jahre Frieden nach 1945 aufgebaut. Doch dann kam Corona dazwischen. Als im Bistum Essen immer mehr Kirchen an Heiligabend die Messen absagten, wandte sich Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck an der WDR. Und der hatte die Technik in Lobberich stehen. So kam es, dass am 24. Dezember gleich zwei Messen live aus der Alten Kirche gesendet wurden.