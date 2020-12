Bonhoeffer-Gymnasium Ratingen : Neustart in das digitale Lernen

Ratingen West Schulleiter Uwe Florin schildert in einem kurzen Erfahrungsbericht, wie der Schulbetrieb vor Weihnachten zu Ende ging. Für den Neustart 2021 sieht er seine Schule gerüstet.

So werden auch am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium seit Montag nur die verbliebenen SchülerInnen der Klassen 5-7 in der Schule unterrichtet, allen anderen ab Klasse 8 wird durchgängig Distanzunterricht erteilt, SchülerInnen der Oberstufe erscheinen lediglich zu den nicht aufschiebbaren Klausurterminen. Begrifflich verkürzt gesagt: Der Unterricht gestaltet sich von nun an „hybrid“!