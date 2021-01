Bildung in Corona-Zeiten : Digitale Anmeldung am Berufskolleg

Digitale Anmeldung am Berufskolleg

Bildung in Corona-Zeiten

Zehntklässler können sich am Berufskolleg Kleve, hier im Rohbau, ab sofort digital von Beratungslehrern über das Angebot informieren lassen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Schule musste auf den üblichen Info-Tag im November verzichten. Nun werden Zehntklässler von Beratungslehrern virtuell über das Angebot informiert.

Auch das Berufskolleg Kleve ist in Corona-Zeiten gezwungen, neue Wege gehen. Denn die größte Bildungseinrichtung ihrer Art in Nordrhein-Westfalen bietet rund 60 verschiedene Bildungsgänge an – für Außenstehende ein zu großes Paket, um den Überblick zu behalten. Daher steht seit vielen Jahren ein Beratungsteam für persönliche Gespräche zur Verfügung. Sie helfen bei der Wahl des richtigen Bildungsganges und klären alle Fragen rund um Zugangsvoraussetzungen, Abschlüsse und Perspektiven. „Die berufliche Ausrichtung des Bildungsganges und die persönlichen Interessen müssen zusammenpassen. Individuelle Beratung sichert die Entscheidung ab“, sagt Heide Wieting, Koordinatorin der Beratung und Schulsozialarbeit.