Die Verwaltung von Ipsen an der Flutsraße in Kleve. 1957 siedelte sich der Ofenbauer in der Kreisstadt an. Das 60. Jubiläum wurde 2017 groß gefeiert. Jetzt stehen die Zeichen auf Reduktion: Die Anzahl der Stellen wird deutlich abgebaut, außerdem konzentriert sich Ipsen in Kleve fortan ausschließlich auf die Atmosphärentechnologie. Foto: Evers, Gottfried (eve)