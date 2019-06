Bedburg-Hau-Qualburg : König- und Prinzenschießen der St.-Martinus-Schützen

Bedburg-Hau-Qualburg Die St.-Martinus-Schützenbruderschaft Qualburg feiert am Sonntag, 16. Juni, ihr diesjähriges König- und Prinzenschießen. Es gilt, den neuen König oder die neue Königin sowie die Jugend- und Schülerprinzen zu ermitteln. Das Schießen findet auf dem alten Schulhof am Feuerwehrdepot statt.

Der Schützentag beginnt um 9.30 Uhr mit einer Messe in der Qualburger Kirche, an der die Mitglieder gemeinschaftlich in Schützentracht teilnehmen. Die Jugend- und Schülerabteilungen starten gegen 10.30 Uhr ihre Preisträger (Kopf/Flügel des Holzvogels) auszuschießen. Die Prinzen oder Prinzessinnen werden am Nachmittag parallel zum Königschießen der Seniorenabteilung ermittelt. Zum Festzug durch Qualburg treffen sich alle Schützen um 15 Uhr am Vereinslokal Martinuskrug. Dieser wird vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Kleve und dem Tambourcorps Hasselt-Qualburg musikalisch begleitet. Ein Fahnenschwenken können alle Gäste mit dem noch amtierenden Königspaar Martin und Verena Evers auf dem Dorfplatz bewundern. Anschließend beginnen die Senioren mit dem Preisschießen auf Kopf und Flügel. Eine Kinderbelustigung mit Geschicklichkeitsspielen findet gegen 17 Uhr statt. Am Abend heißt es dann für alle Königsbewerber „vortreten“, um bei einem hoffentlich wieder spannenden Wettkampf, die entscheidenden Schüsse auf den Rumpf des Vogels abzugeben und „König oder Königin von Qualburg“ zu werden. Es gibt einen Imbiss- und Getränkestand. Die kfd Qualburg bietet im Pfarrheim Kaffee und Kuchen an. Am Samstag, 15. Juni, treffen sich die Mitglieder um 10 Uhr zur Herrichtung des Festgeländes.