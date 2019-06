Bedburg-Hau : Den Bambus nachhaltig „gebändigt“

Bedburg-Hau Der 87-jährige Adolf Heuvelmann aus Hau ist gelernter Korbflechter und hat aus Bambus-Stangen einen 50 Meter langen Gartenzaun hergestellt. Für diesen hat er eigens eine Art Riesen-Webstuhl angefertigt.

„Das macht man nur, wenn man schon Rentner ist“, sagt Adolf Heuvelmann und betrachtet sein Werk, an dem er einen Sommer lang in Ruhe gearbeitet hat, einen 50 Meter langen Zaun aus Bambus-Stangen. Genau genommen sind es die Halme der Bambus-Pflanze, die kein Baum ist, sondern zu den Süßgräsern gehört. Gleich neben dem Zaun zeigt Heuvelmann das Feld, auf dem das „Material“ gewachsen ist. Die von Hobby-Gärtnern gefürchteten Rhizome, unterirdische Ausläufer, die man mit speziellen Folien stoppen sollte, damit sie nicht das gesamte Erdreich durchwuchern, haben sie nicht entfernt. Hier und da zeigen sich bereits wieder die schnellwachsenden Triebe. „Die Stangen waren acht bis neun Meter hoch und einfach zu schade zum Entsorgen“, erzählt der 87-Jährige. Gemeinsam mit seinem Schwiegersohn habe er den kleinen „Bambuswald“ abgeschlagen.

Daraus etwas zu machen, lag für den rüstigen Rentner auf der Hand, und die handwerklichen Fähigkeiten brachte er auch mit. Adolf Heuvelmann ist gelernter Korbflechter. Der gebürtige Klever lernte dieses Handwerk 1947 im Betrieb seines Vaters Paul Bernhard auf der dortigen Spyckstraße. Bis 1969 arbeitete er als Korbflechter, stellte aus Weidenzweigen eine Vielzahl verschiedener Dinge her: Wäschekörbe, auch für die damalige Margarine-Union in Kleve, Käsekörbe, Körbe für Lackkanister, Einkaufskörbe. Für die Koalabären im Duisburger Zoo flocht er ein sieben Quadratmeter großes Schattendach. Natürlich gestaltete er auch Stühle, Bänke, Tische. Das Heim von Marlis und Adolf Heuvelmann in Hau schmücken heute viele seiner Werke. „In den 60er Jahren ging die Nachfrage nach Korb-Produkten stark zurück“, berichtet Heuvelmann. Der Betrieb seines Vaters wurde 1972 eingestellt und er arbeitete fortan in der Holzverarbeitung, später im Metallbau.