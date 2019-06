Interview : Alle Schüler auf den Campus einladen

Der Förderverein Campus Kleve unterstützt die Hochschule mit 63.000 Euro im Jahr.

Der Förderverein Campus Cleve, der schon vor der Gründung der Hochschule ins Leben gerufen wurde, konnte zu seiner Jahreshauptversammlung gleich zwei Hochschulpräsidenten begrüßen: Prof. Eberhard Menzel und Oliver Locker-Grütjen. Der Campus förderte Aktivitäten der Hochschule im Jahr 2018 mit rund 63.000 Euro. Das soll auch künftig so sein. Wir sprachen mit dem Vorsitzenden, Peter Wack, und Campus-Geschäftsführer Hans-Josef Kuypers.

Kuypers Uns ist wichtig, dass allen bewusst ist: Diese Hochschule ist für den Kreis da – und die Schüler sollten das Angebot an Studiengängen, an Naturwissenschaften und Ingenieurwesen direkt vor der eigenen Haustür kennen und schätzen lernen: Dem Fachkräftemangel können wir doch mit der eigenen Hochschule vor Ort am besten begegnen.