Jugendfußball : Vom 16. bis 19. Juli: Fußballcamp bei SV Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Nachwuchs trainiert mit Profis

(RP) In der ersten Woche der Sommerferien reist das Trainerteam der Fußballschule Grenzland, bestehend aus professionellen Coaches aus den Nachwuchsleistungszentren deutscher und niederländischer Profi-Clubs, ausgewählten Ex-Profis, aktuellen Profifußballern sowie DFB-Stützpunkttrainern zum Fußballcamp beim SV 1923/27 Bedburg Hau an. Zum ersten Mal werden dortnvom 16. bis 19. Juli täglich von 10 – 15:30 Uhr insgesamt acht Trainingseinheiten an vier Tagen durchgeführt. Die 6- bis 13-jährigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen trainieren in 12er bis 14er-Gruppen jeweils vier Stunden pro Tag und erhalten in den Pausen isotonische Getränke, frisches Obst und ein sportlergerechtes Mittagessen. Außerdem bekommen alle Kids eine eigene Trinkflasche sowie ein tolles Camp-Trikot. Auch für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ist gesorgt. So messen alle Kinder ihre Schussgeschwindigkeit und können ihr Fachwissen beim Fußballquiz unter Beweis stellen. Neu ist seit diesem Jahr der spezielle Skill-Contest der Fußballschule Grenzland, in dem die teilnehmenden Kinder Ihre Fähigkeiten in diversen fussballerischen Herausforderungen messen können. Zum Abschluss des Camps erhalten alle Teilnehmer, nach einem großen Abschlussturnier, eine von allen Trainern unterschriebene Teilnahmeurkunde, sowie ein Rabattgutscheine für den niederländischen Freizeitpark Toverland und das Venloer Gartencenter Leurs.