Einzelhandelskonzept für Kleve : Einkauf muss Erlebnis werden

Kleves Innenstadt lebt vor allem durch Kunden aus dem Umland und den Niederlanden. Die Gutachter empfehlen, die Stadt attraktiv zu halten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Immer noch fließt mehr Geld in die Klever Innenstadt, als Kaufkraft in der Stadt ist: Kleves Zentrum bleibt ein Besuchermagnet. Aber die Zahlen sind rückläufig. Will man weiter erfolgreich sein, müssen Ideen her.

Es klingt nur vordergründig positiv: Die Zentralitätsziffer, die aufzeigt, wie groß der Umsatz gemessen an der Finanzkraft der Bürger ist, ist ungebrochen hoch. Bei Bekleidung, Schuhen und Sport liegt sie sogar über 200 Prozent (das bedeutet, dass doppelt soviel umgesetzt wird, als die Bürger Kaufkraft haben, also viele Kunden von außerhalb kommen). Gut laufen in Kleve auch Bücher, Spielwaren und Schreibwaren. Aber: In der Innenstadt ist ein Rückgang dieser Ziffer zu verzeichnen. Und: der Umsatz steigt nicht in dem Maße, wie die Kaufkraft. Es fließt immer mehr Geld in den Online-Handel. Und wer da nicht „unterwegs“ ist, werde in naher Zukunft Schwierigkeiten bekommen. Das sind Ergebnisse des Einzelhandelsgutachtens der Stadt Kleve, das die Gutachter Rainer Schmidt-Illguth und Corinna Küpper von der BBE-Einzelhandelsberatung im Bauausschuss der Stadt vorstellten. Die Nahversorgung sei bisher von diesem Trend ins Internet so gut wie nicht betroffen. Im Kern sei die Stadt noch gut aufgestellt, was Nahversorgung und Geschäfte betreffe, in den „peripheren Ortschaften“ sei diese Versorgung nicht mehr möglich, weil dort die Zahl der Einwohner zu gering sei. „Je attraktiver eine Stadt ist, desto besser ist sie gewappnet. Einkaufen muss zum Erlebnis werden, dazu trägt eine verstärkte Gastronomie bei“, sagen die Gutachter. Und eine attraktive Gestaltung des Stadtraums. Das gaben Küpper und Schmidt-Illguth auch dem Planungsamt mit auf den Weg.

In Kleve wurden im Zeitraum der Untersuchung 2017 145 Millionen Euro umgesetzt. 82,4 blieben in der City, 40,9 in Kellen. Wobei hier auf Nachfrage Küpper bestätigte, dass man in den Einkaufszentren dort 50 Prozent Niederländer gezählt habe, es aber zu anderen Zentren, wie eoc. und City, keine belastbaren Untersuchungen zu Kunden aus den Niederlanden gebe, vermutlich komme ein Viertel der Klever Kunden aus den Niederlanden. In Materborn und Reichswalde gingen 19 Millionen über den Ladentisch und knapp über drei Millionen in den anderen Ortsteilen. In Sachen Baumärkte sei Kleve sehr gut aufgestellt, in der Sparte Möbelmärkte sehr schlecht. Es sei sehr schwierig, hier entsprechende Anbieter zu finden. Zudem sei die Branche im Umbruch: Das zeige sich beispielsweise daran, dass Ikea derzeit auf kleinere Flächen in die Innenstädte gehe. Doch das könnte wieder eine Chance sein, so die Gutachter.

Info Ziele für die Entwicklung des Einzehandels City Die Innenstadt als Hauptzentrum weiterentwickeln. Eoc Das Eoc-Einkaufszentrum und die Hoffmannallee als Nebenzentrum sichern. Nahversorgung: Die wohnungsnahe Versorgung sichern und stärken.

Eine attraktive Innenstadt zeichne sich durch einen ansprechenden Einzelhandel aus, der auch online aktiv ist, durch attraktive gastronomische Angebote und vor allem durch eine „Identität“ (z.B. die Burg), so die Gutachter. Man brauche in der Stadt künftig kleinere, flexiblere Geschäfte und an den Wochenenden entsprechende Begleitprogramme. Hier werde noch das Engagement des Einzelhandels vermisst. Auch erwarten die Gutacher mehr Flexibilität bei den Vermietern und eine Verbesserung der Qualität des Besatzes in der Innenstadt. Sie empfehlen, das Potential der Hochschule mit ihren 5000 Studenten in Kleve besser zu nutzen. Probleme mit Parkraum sehen die Gutachter nicht.