Kleve : Aktionstag „Mach Kleve bunt!“ in der Innenstadt

Kleve Menschen mit und ohne Handicap zusammenführen: Unter diesem Motto steht der Aktionstag „Mach Kleve bunt!“. Das vom Paritätischen Wohlfahrtsverband im Kreis Kleve mit weiteren Kooperationspartnern organisierte Event findet am Samstag, 15 Juni, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr auf der Herzogstraße und Herzogbrücke statt.

Den Besuchern wird bei der Veranstaltung ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm geboten. Jung und Alt können sich hier Informationen einholen und an spannenden Aktionen teilnehmen. Gefördert wird das Ganze von der „Aktion Mensch“, deren aktuelles Motto „#MissionInklusion – die Zukunft beginnt mit dir“ ist. In Verbindung mit diesem Leitspruch setzen sich auch die beteiligten Klever Organisationen für eine inklusive Gestaltung unserer Gesellschaft ein. „Wir wollen Begegnungen ermöglichen“, sagt Sebastian Eul, Leiter der Integrativen aus der Kindertagesstätte Regenbogen: „Für uns geht es darum, die Leitwerte Toleranz und die Besonderheit eines jeden Menschen aus der Kita in die Öffentlichkeit zu transportieren. Dies beinhaltet eine große Chance für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft, wie wir es schon bei den Kindern in unserer Kita sehen.“ Sein Team wird am Aktionstag unter anderem mit einem zum Mitmachen einladenden Wahrnehmungsparcours vetreten sein.